В Паттайе автомобиль сбил 39-летнюю россиянку. Фото: Watsawat ''James'' Koktabtim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В курортной Паттайе в результате ДТП пострадала 39-летняя гражданка России. Об этом сообщает портал The Pattaya News.

Инцидент произошёл в ночь на 16 ноября на улице Джомтьен Секонд-роуд. Автомобиль Toyota Camry сбил женщину, когда она переходила дорогу. По данным издания, пострадавшая получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована в бессознательном состоянии. Её родственники, находившиеся рядом, не пострадали.

43-летний водитель заявил полиции, что ехал домой после высадки пассажиров и не увидел пострадавшую из-за плохого уличного освещения. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить точные обстоятельства аварии.

Ранее на Пхукете произошла трагедия. 29-летний россиянин из Санкт-Петербурга погиб в ДТП. По данным The Phuket News, мужчина управлял мотоциклом Triumph, когда на объездной дороге в районе Ратсада произошло столкновение с чёрным Mercedes местной жительницы. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.