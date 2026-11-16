Bloomberg: крупнейшая вспышка Эболы в Конго выходит из-под контроля Фото: REUTERS.

Спустя шесть месяцев после начала крупнейшей в истории Демократической Республики Конго вспышки лихорадки Эбола эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Как пишет агентство Bloomberg, сдерживать смертоносный вирус все сложнее из-за вооруженного конфликта, острого голода, разрушенной инфраструктуры и глубокого недоверия населения к медицинской системе.

С момента объявления о начале вспышки 15 мая в стране зафиксировано свыше 11 тысяч инфицированных, из которых более 5,5 тысячи человек скончались (уровень смертности приближается к 49%).

По данным властей на 14 ноября, география эпидемии охватила 68 медицинских зон в восьми провинциях. В течение последних месяцев еженедельные потери от вируса составляют около 240 человек, что сопоставимо с крушением полутора пассажирских самолетов Boeing 737 каждую неделю.

Эксперты отмечают тревожную тенденцию: около двух третей летальных исходов в последнее время происходят непосредственно в населенных пунктах, а не в специализированных лечебных центрах.

По мнению специалистов, это свидетельствует о позднем выявлении заболевших, недоступности помощи, а также о серьезных проблемах с безопасностью и мониторингом. Ситуация усугубляется плохими дорогами, географической изоляцией регионов и перманентной нестабильностью, из-за чего борьба с эпидемией требует комплексного решения социальных и гуманитарных проблем.

Напомним, еще в августе ООН предупредила, что Эбола развивается быстрее, чем на нее успевают реагировать. В организации призвали действовать гораздо быстрее в борьбе с заболеванием.