ВС России поразили судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России поразили морское судно, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

«В результате удара поражены: морское судно типа сухогруз», — говорится в сообщении.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ. В Минобороны неоднократно отмечали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданского населения.

Накануне также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Ровенской области, которая обеспечивала работу подразделений ВСУ.