Системы ПВО России отразили самую массированную атаку дронов ВСУ в истории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массовую ночную атаку украинских беспилотников за все время. Как указано в официальных сводках Министерства обороны РФ, утром в понедельник, 16 ноября, ведомство отчиталось о перехвате и уничтожении 1336 дронов самолетного типа над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 29 октября, когда за одну ночь силы ПВО нейтрализовали 1214 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

В число наиболее масштабных ночных налетов за последние месяцы вошли атаки 13 ноября, в ходе которой было сбито 1198 дронов, 20 сентября (1110 аппаратов), 30 октября (1043) и 18 октября (1015 беспилотников).

Как писал сайт KP.RU, в Азове трое мужчин пострадали при утренней атаке дронов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгораниях на четырех производствах, а также повреждении домов и газопровода в слободе Рогалик из-за падения обломков дронов.