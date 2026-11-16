Мужчина погиб после сброса взрывного устройства ВСУ на авто в Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мужчина погиб после сброса взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в МАХ.

"Вблизи поселка Красная Гора погиб 59-летний мужчина, на машину которого украинские террористы сбросили взрывное устройство. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Ковальчук также отметил, что за минувшие сутки над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны было уничтожено 419 вражеских беспилотников самолетного типа. А сутками ранее три человека пострадали в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Брянской области.

Как писал сайт KP.RU, в течение минувшей ночи российские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 336 украинских беспилотников над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.