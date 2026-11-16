Российские силы ПВО уничтожили за ночь 1 336 дронов ВСУ над регионами страны Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 16 ноября 1 336 дронов ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военные ликвидировали вражеские беспилотники в Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне в Ростовской области в результате атаки дронов армии Украины пострадал участок трассы Р-280.

Кроме того, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что в результате атаки украинских дронов в городе зафиксированы разрушения на территории промышленной зоны и в одном из жилых домов. Среди мирных жителей есть пострадавшие.