Корецкий назвал ситуацию с электричеством на Украине крайне тяжёлой. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в соцсети X назвал ситуацию с электроснабжением перед зимой «крайне тяжёлой». По его словам, сотни тысяч жителей Запорожской и Днепропетровской областей остались без электричества.

Корецкий сообщил, что Киев вместе с Евросоюзом готовит экстренный зимний пакет поддержки — в него планируют включить генераторы, зарядные станции, автобусы, а также помощь с мостами и переправами для надёжного сообщения между берегами Днепра. Глава правительства подчеркнул, что получить поддержку от европейских партнёров «жизненно важно» для Украины.

На Украине на фоне ударов по энергетической инфраструктуре фиксируются масштабные перебои с электричеством и водоснабжением. Ситуация остаётся наиболее тяжёлой в Киеве, где без света и воды остаются целые районы. По данным доклада аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и USAID, подготовленного для американского конгресса, Украина потеряла более половины имевшихся у неё мощностей по выработке электроэнергии.