The Guardian: в скандале с основателем Nvidia Хуанга усмотрели медовую ловушку Фото: REUTERS.

Элис Хуанг, которую американские официальные лица подозревают в связях с китайской разведкой, представляет собой классический пример применения так называемой «медовой ловушки» — вербовки или получения влияния через романтическую связь. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на специалистов по корпоративной безопасности и бывших сотрудников спецслужб США.

По словам экспертов в области защиты информации и бизнес-разведки, подобные методы воздействия существовали всегда, однако резонансный случай с Дженсеном Хуангом привлек всеобщее внимание из-за его колоссального состояния и мировой известности. Представители профильных компаний отмечают, что после этого инцидента многие топ-менеджеры ведущих корпораций начали массово пересматривать собственную личную безопасность и круг общения.

Руководители агентств корпоративной разведки подтверждают, что проблема шантажа, личного давления и скрытых романтических манипуляций в различных отраслях промышленности носит регулярный характер, а частные расследования подобных инцидентов проводятся постоянно.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что скандал вокруг основателя Nvidia использовал госсекретарь США Марко Рубио. Как передает издание, глава Госдепа пытался ослабить влияние Хуанга на главу государства и добиться дальнейшего ужесточения ограничений в отношении КНР.