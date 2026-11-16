PN: сбитая автомобилем в Паттайе россиянка скончалась. Фото: Watsawat ''James'' Koktabtim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка умерла в больнице от травм, полученных в результате наезда автомобиля в курортном городе Паттайя в Таиланде. Об этом сообщил портал The Pattaya News.

Журналисты отмечают, что согласно информации от врачей, спасти гражданку РФ врачам не удалось. Находившиеся вместе с ней в момент аварии члены семьи не пострадали.

Ранее, напомним, сообщалось, что в курортной Паттайе в результате ДТП пострадала 39-летняя гражданка России. Инцидент произошёл в ночь на 16 ноября на улице Джомтьен Секонд-роуд. Автомобиль Toyota Camry сбил женщину, когда она переходила дорогу. По данным издания, пострадавшая получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована в бессознательном состоянии.

До этого на Пхукете произошла трагедия. 29-летний россиянин из Санкт-Петербурга погиб в ДТП. Мужчина управлял мотоциклом Triumph, когда на объездной дороге в районе Ратсада произошло столкновение с чёрным Mercedes местной жительницы. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.