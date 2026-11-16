Попытка атаки дронов на Москву 16 ноября стала одной из крупнейших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Попытка налета беспилотников на Московский регион, предпринятая со второй половины 15 ноября и в течение ночи на 16 ноября, оказалась одной из самых масштабных с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты на основе официальных сведений мэра Москвы Сергея Собянина, передает ТАСС.

По данным столичного градоначальника, в период с 17:00 воскресенья до 08:00 утра понедельника в направлении Московского региона летели около 600 беспилотников. Основную массу воздушных целей системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили на дальних рубежах, а еще 191 дрон был нейтрализован непосредственно на подлете к Москве.

Эта атака совпала с самым массированным ночным налетом за все время в России. Как писал сайт KP.RU, согласно утренней сводке военного ведомства от 16 ноября, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.