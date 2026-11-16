Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Об этом с социальных сетях сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Движение транспорта ограничено», - уточнил он.
Аксенов также добавил, что после этого в Керчи был развернут оперштаб. Для ликвидации последствий задействованы все службы.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массовую ночную атаку украинских беспилотников за все время. Утром в понедельник, 16 ноября, Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении 1336 дронов самолетного типа над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.