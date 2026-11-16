Аксенов: Украина ударила по Крымскому мосту. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Об этом с социальных сетях сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Движение транспорта ограничено», - уточнил он.

Аксенов также добавил, что после этого в Керчи был развернут оперштаб. Для ликвидации последствий задействованы все службы.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массовую ночную атаку украинских беспилотников за все время. Утром в понедельник, 16 ноября, Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении 1336 дронов самолетного типа над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.