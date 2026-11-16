Жителю Поморья предъявили обвинение по делу об убийстве пяти человек при поджоге Фото: Олег ЗОЛОТО.

Следственные органы предъявили официальное обвинение 46-летнему жителю города Каргополя Архангельской области по уголовному делу о поджоге жилого дома, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК в мессенджере «Макс».

Как уточняется, ранее судимому за преступления против личности и собственности мужчине инкриминируют убийство пяти лиц и покушение на убийство еще шести человек, совершенные общеопасным способом.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. На допросе он частично признал вину, подтвердив факт ссоры и то, что бросил окурок в кладовку. Следователи продолжают допрашивать свидетелей, проводят необходимые экспертизы и оценивают материальный ущерб от уничтожения здания.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 октября в восьмиквартирном деревянном доме 1916 года постройки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина из личной неприязни к 61-летнему знакомому и его семье после словесного конфликта намеренно бросил непотушенную сигарету в щель двери кладовки. Возникший пожар полностью уничтожил строение. Пятеро жильцов спастись не смогли, остальным удалось эвакуироваться.