Медведчук считает, что ограниченность политики Европы приведет к большой войне Фото: REUTERS.

Ограниченность политики Европы приведет к большой войне. С таким мнением выступил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации.

"Вопрос о новой архитектуре безопасности в Европе невозможно рассматривать без самой Европы, но проблема в том, что общая европейская политика терпит фиаско по всем фронтам", - считает Медведчук.

Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли выбрать единого представителя, направив на переговоры по Украине политиков из пяти стран. По словам Медведчука, группа будет участвовать в дискуссии, однако "ни при каких обстоятельствах не будет заниматься вопросами, связанными с архитектурой европейской безопасности".

"Получается, что переговоры будет вести разношерстная делегация европейцев с четким указанием по сути переговоров ничего не обсуждать", - добавил он.

Также он указал на то, что Европе не светит ничего хорошего, пока у руля европейской политики стоят такие персонажи, как Кая Каллас. Медведчук выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать какого-либо мира и разрядки, так как строится фундамент для большой войны в Европе.

Ранее сайт KP.RU писал, что Европа намерена активно включиться в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, формат участия получил название «E5 + ЕС».