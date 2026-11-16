Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Европа намерена активно включиться в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом, состоявшегося вечером 15 ноября.

По словам главы ЕК, формат участия получил название «E5 + ЕС». В него вошли пять европейских стран — Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания — а также институты Евросоюза.

«Европа будет тесно участвовать в этом процессе [переговоров России и Украины - прим. ред.] в формате "E5 + ЕС», — сказала она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что обсудила со Стуббом расширение блока накануне Форума ЕС по вопросам расширения, запланированного на 16 ноября.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали группу переговорщиков для дискуссий с Россией, США и Украиной. По его словам, в неё войдут представители институтов ЕС — Еврокомиссии и Евросовета, а также пятёрка государств из «коалиции желающих»: Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция.

В Кремле к инициативе отнеслись с осторожностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о подключении европейцев к диалогу по Украине можно принимать только когда станет ясно их «реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу». По его словам, такой разговор потребуется, когда речь пойдёт об обеспечении безопасности России и Украины и о будущем системы безопасности в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался ещё жёстче. Он выразил мнение, что европейцы пытаются «заскочить на подножку последнего вагона», но до сих пор не понимают, какая роль им может быть отведена.

При этом Песков напомнил, что президент Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с европейцами и не был инициатором разрыва отношений — от диалога отказались сами европейские политики. Российская сторона, добавил он, неоднократно подтверждала на разных уровнях, что глава государства готов и открыт к любым контактам.