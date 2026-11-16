Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Доброполья Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Подразделения российской группировки войск «Центр» успешно отражают попытки контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья и развивают наступление. Об этом в эфире телеканала «Вести» сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам руководителя региона, севернее Доброполья российские военнослужащие продвигаются в направлении населенного пункта Александровка. Одновременно с этим российская армия ведет наступление на дружковском направлении, где противник также предпринимает попытки контратаковать в районе Алексеево-Дружковки.

Пушилин также отметил, что российские подразделения ведут бои за окраины города Белозерское в ДНР и осуществляют обход этого населенного пункта с западной стороны.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Доброполья российскими силами не завершит бои на этом участке, отметив, что солдатам предстоит очистить близлежащие районы.