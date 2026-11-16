В Таиланде убивших бизнесмена Емельянова россиян приговорили к пожизненному Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Обвиненных в убийстве и расчленении бизнесмена Михаила Емельянова россиян признали виновными и приговорили к пожизненному заключению в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на провинциальный суд Паттайи.

В суде сообщили, что обвиняемые Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Они убили Емельянова, после чего расчленили и захоронили тело в целях сокрытия преступления.

"Суд приговорил обоих обвиняемых к пожизненному заключению", - сообщили в судебной инстанции.

При этом изначально они признавали свою вину частично, и им грозила смертная казнь. Такое наказание им могли вынести, так как обвинение предъявило суду доказательства, не оставлявшие сомнения в их виновности.

Напомним, 30-летний Емельянов пропал без вести в начале января 2026 года. В Таиланде неизвестные стали требовать выкуп за мужчину, однако позднее выяснилось, что он был убит до того, как шантажисты стали просить за него какую-либо сумму.

Ранее сайт KP.RU писал, что полиция Таиланда задержала 20-летнего гражданина России, подозреваемого в причастности к сети кибермошенников.