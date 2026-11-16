Глава евродипломатии Кая Каллас. Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Председатель Совета Международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для ИС «Вести» раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас. Он назвал политика «неэффективным переговорщиком» и указал на проблему евробюрократии, которая назначает на ключевые посты «профессионально непригодных людей».

«Более неэффективного переговорщика, чем Кая Каллас, и придумать сложно, хотя дипломатические переговоры предполагает ее непосредственная должность», — говорится в статье.

По мнению Медведчука, пока подобные «политические клоуны» управляют европейской политикой, «ничего хорошего Европе не светит».

Медведчук также обратил внимание, что в РФ Каллас не считают «сильным человеком». В своей статье он ссылается на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который ранее заявлял, Каллас не хотят видеть в роли переговорщика потому, что она «просто глупая».

Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что русофобский курс Каллас затягивает конфликт на Украине.