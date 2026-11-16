В Краснодарском крае при атаке ВСУ загорелось предприятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов произошел пожар на территории промышленного предприятия, а также получили ранения трое местных жителей, включая ребенка. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, возгорание зафиксировано на одном из предприятий в поселке Ильском, куда оперативно прибыли экстренные и специальные службы.

Кроме того, в станице Северской фрагменты сбитого украинского дрона упали на территорию частного домовладения. В результате происшествия травмы получили три человека, один из которых — ребенок; всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Ночной инцидент на Кубани произошел на фоне самой массированной атаки беспилотников за все время. Как писал сайт KP.RU, согласно утренней сводке Минобороны РФ от 16 ноября, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1336 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.