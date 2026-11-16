В Крыму задержали агента СБУ, собиравшего данные о кораблях Черноморского флота Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму 55-летнего уроженца Сумской области, подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточняется, задержанный 1971 года рождения, имеющий гражданство России и Украины, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) разведывательную информацию для нанесения ударов по российским военным.

По данным ведомства, мужчина инициативно вышел на связь с представителем украинских спецслужб. Выполняя задания куратора, он собирал сведения о местах дислокации кораблей Черноморского флота, а также о боевых позициях подразделений противовоздушной обороны в регионе. Полученные данные украинская сторона планировала использовать при нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных сил (ВС) России.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ России раскрыла сеть из четырех агентов СБУ, действовавших в Адыгее, Донецкой Народной Республике и Омской области. Среди задержанных были трое россиян и один иностранный гражданин.