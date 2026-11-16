Бердыев: Восемь членов АТЭС поддержали заявку России на председательство Фото: REUTERS.

Восемь участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили в поддержку российской заявки на председательство в объединении в 2035 году. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Среди них дипломат назвал Китай, Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Сингапур, Малайзию и Папуа — Новую Гвинею. По его словам, Москва намерена активно продвигать свою кандидатуру и не заинтересована в затягивании процесса.

Весной президент Владимир Путин утвердил российскую заявку на 2035 год.

В АТЭС входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Канаду, Мексику, США, Южную Корею и Японию. В 2026 году мероприятия АТЭС принимает Китай, а главной площадкой стал город Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило проведение трехсторонней встречи между лидерами КНР, России и США 19 ноября.