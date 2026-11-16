МИД Китая подтвердил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило проведение трехсторонней встречи между лидерами КНР, России и США. Переговоры состоятся 19 ноября. Об этом следует из заявления ведомства.

Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом проведут переговоры в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее западные издания писали, что главным вопросом повестки станет соглашение о контроле над ядерными вооружениями. Также Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить ситуацию вокруг Ирана и КНДР.

Как сообщал KP.RU, Украина будет обсуждаться отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут двусторонние переговоры по украинскому урегулированию в рамках саммита АТЭС.