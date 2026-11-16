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Министерство иностранных дел Китая подтвердило проведение трехсторонней встречи между лидерами КНР, России и США. Переговоры состоятся 19 ноября. Об этом следует из заявления ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом проведут переговоры в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее западные издания писали, что главным вопросом повестки станет соглашение о контроле над ядерными вооружениями. Также Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить ситуацию вокруг Ирана и КНДР.
Как сообщал KP.RU, Украина будет обсуждаться отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут двусторонние переговоры по украинскому урегулированию в рамках саммита АТЭС.