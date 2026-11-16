Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности Казахстана Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Новым руководителем спецслужбы назначен Марат Ирменов, ранее занимавший пост заместителя главы ведомства.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, соответствующим указом главы государства Ирменов освобожден от прежней должности и утвержден в качестве председателя КНБ.

Кадровые перестановки в силовом блоке и высшем командном составе армии Казахстана начались после того, как в Мангистауской области во время проведения учений «Каспийская оборона-2026» из-за сильного шторма потерпел крушение катер «Кайсар», на борту которого находились 17 десантников. В результате спасательной операции удалось спасти лишь троих военнослужащих, 14 человек погибли.