Телеведущий Иван Ургант Фото: Иван МАКЕЕВ.

Иван Ургант оформил официальную прописку в Париже, предъявив израильский паспорт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, в последних документах французской компании NEVA, принадлежащей телеведущему и его жене Наталье Кикнадзе, в графе «регистрация» теперь стоит столица Франции, хотя раньше там был указан Санкт-Петербург. Прописку в Париже также оформила супруга Урганта.

При этом российское гражданство телеведущий сохранил и по-прежнему зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Компания NEVA основана в 2015 году и работает в сфере недвижимости. Её офис находится на авеню Ош рядом с Триумфальной аркой, по соседству с отелем Royal Monceau. Предположительно, в этом же районе может проживать и сам Ургант.

Летом в семье Урганта произошло несчастье: умер его корги по кличке Компот. Телеведущий написал об этом пост в соцсетях. Новость о потере питомца вызвала широкий отклик — под постом телеведущего поклонники оставили соболезнования. Компот появился у Урганта в 2012 году и впервые вышел на публику в эфире программы «Вечерний Ургант», быстро запомнившись зрителям и став негласным символом передачи.