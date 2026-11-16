UKMTO: снаряд поразил танкер в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

В Ормузском проливе в танкер попал неизвестный снаряд во время следования судна в обратном направлении. Это спровоцировало пожар в машинном отделении. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) со ссылкой сотрудника службы безопасности компании-оператора.

Согласно поступающим данным, никто из моряков в результате происшествия не пострадал, местонахождение и личности всех членов экипажа установлены. Масштаб повреждений самого судна, а также возможные последствия инцидента для окружающей среды на данный момент не определены.

В связи с произошедшим UKMTO рекомендовало экипажам всех судов, проходящих через этот район, проявлять повышенную осторожность и незамедлительно информировать центр о любой подозрительной активности.

Напомним, днем ранее, 15 ноября, стало известно, что два нефтяных танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив, подорвались на морских минах, после чего на судах начался пожар. Как сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), на танкерах были отключены навигационные системы и оборудование автоматической идентификации.