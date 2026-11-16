Главным плюсом маркетплейсов участники исследования назвали экономию времени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Несмотря на популярность и удобство использования маркетплейсов, далеко не все россияне делают покупки на этих торговых площадках. Это выяснили специалисты ВЦИОМ, проведя очередное исследование.

Так, только 72 процента россиян признались в ходе опроса, что за последний месяц делали покупки на маркетплейсах. Чуть больше половины респондентов (55 процентов) совершали покупки в течение недели.

Главным плюсом маркетплейсов участники исследования назвали экономию времени. С этим утверждением согласились 73 процента опрошенных. 55% делали покупки в течение недели.

При этом не пользуются маркетплейсами 18% россиян. Основные барьеры – инфраструктурные ограничения (например, проживание в деревне) и инерция привычки.

Ранее во ВЦИОМ рассказали, что девять из десяти покупателей доверяют качеству товаров при онлайн-заказах не меньше, чем при личном выборе в традиционных магазинах. По словам покупателей, больше всего информации они получают из развернутого описания характеристик и состава товара: эту опцию отметили 69% респондентов. Еще 83% потребителей ориентируются на высокий рейтинг вещи.