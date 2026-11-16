Минсельхоз Казахстана ввел запрет на ввоз куриных яиц из всех стран. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минсельхоз Казахстана вновь ввел запрет на ввоз в страну куриных яиц из всех стран, включая государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В приказе ведомства говорится, что запрет будет действовать два месяца - до середины января 2027 года. В онлайн-банке нормативных актов Казахстана отмечается, что приказ был подписан на прошлой неделе, 12 ноября, и вступил в силу.

Такие же запреты вводились и в 2025 году, и в нынешнем году. Последний введенный запрет был в апреле текущего года, который действовал в течение шести месяцев.

Отмечается, что ограничение мотивируют необходимостью поддерживать внутренних производителей.

Как писал сайт KP.RU, неделей ранее Министерство энергетики Казахстана продлило на полгода запрет на вывоз нефтепродуктов, включая бензин и дизель, во все страны. С 22 ноября 2026 по 22 мая 2027 запрещён вывоз топлива любым транспортом.