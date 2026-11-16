В Армении произошла потасовка во время политического ток-шоу. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Во время политического ток-шоу на Общественном телевидении Армении вспыхнула потасовка между оппозиционным журналистом Борисом Мурази и сторонником премьер-министра Арутюном Мкртчяном.

Как следует из видеозаписи инцидента, короткой физической стычке предшествовала острая словесная перепалка. К моменту публикации ролика оба участника конфликта уже успели представить общественности собственные версии случившегося.

Арутюн Мкртчян, позиционирующий себя как политолог, известен своими резкими заявлениями, в том числе в адрес представителей духовенства. Ранее именно на основании его показаний были арестованы брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, которым вменили предполагаемое препятствование предвыборной агитации накануне муниципальных выборов в городе Вагаршапат.

Подобные инциденты на почве политических разногласий происходят в Армении регулярно. Так, в конце октября в зале заседаний Национального собрания республики вспыхнула массовая драка во время выступления депутата от правящей фракции «Гражданский договор» Тарона Чахояна. Ранее, в том же месяце, в парламенте произошла еще потасовка, но уже после речи представителя оппозиции.