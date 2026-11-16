Глава МИД Эстонии Цахкна: влиятельные силы мешают ЕС вводить санкции против РФ Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о нарастающих сложностях при достижении единой позиции внутри Евросоюза по вопросу введения новых антироссийских ограничений.

«Становится все труднее и труднее находить консенсус в отношении санкций против крупных и очень влиятельных игроков», — сказал он в интервью изданию Politico.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства также добавил, что некоторые государства — члены Евросоюза рассчитывают на возвращение к привычному формату сотрудничества с Москвой.

Ранее появилось сообщение об очередном расширении ограничительных мер со стороны Брюсселя. Сообщалось, что послы стран Евросоюза смогли согласовать включение в антироссийский черный список еще 43 физических и около 100 юридических лиц.

В то же время президент России Владимир Путин сообщает, что введенные против страны порядка 30 тысяч различных санкций не достигают поставленных целей, а, напротив, служат стимулом для внутреннего развития. По словам российского лидера, с основными экономическими трудностями в результате введенных ограничений сталкиваются сами их инициаторы.