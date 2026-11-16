МИД КНР: Китай, РФ и США несут ответственность за стабильность в мире Фото: REUTERS.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о ключевой роли Пекина, Москвы и Вашингтона в обеспечении международной безопасности. Выступая на брифинге, дипломат подчеркнула, что три державы должны совместно работать над преодолением актуальных угроз.

«В нынешних условиях на трех странах лежит важная ответственность за совместное противостояние глобальным вызовам, а также за содействие миру и стабильности во всем мире», — сказала Мао Нин.

Как писал сайт KP.RU, в преддверии саммита в Шэньчжэне представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США носит исторический характер. По оценке МИД Китая, эти государства разделяют общую ответственность за реагирование на глобальные вызовы и поддержание стабильности на планете.