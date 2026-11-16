МИД КНР: встреча лидеров РФ, Китая и США имеет историческое значение Фото: REUTERS.

Трехсторонняя встреча лидеров Российской Федерации, Китая и США имеет историческое значение. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в преддверии саммита в Шэньчжэне, который состоится 19 ноября.

«Это первая в истории личная встреча глав государств Китая, России и США, <…> что имеет новаторское значение», - сказала дипломат.

По её словам, Россия, Китай и США разделяют общую ответственность за реагирование на глобальные вызовы, а также поддержание стабильности в мире.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил договоренность об участии Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Си Цзиньпина в саммите.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп продолжат обсуждать украинское урегулирование на планируемой двусторонней встрече на полях саммита АТЭС.