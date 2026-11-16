RuStore стал обязателен для предустановки на умные телевизоры Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российский магазин приложений RuStore теперь обязателен для предустановки на телевизоры с функцией Smart TV. Соответствующее постановление уже подписано в правительстве, сообщило Минцифры.

В ведомстве пояснили, что документ формирует правовую и техническую базу для установки RuStore на умные телевизоры. Это должно гарантировать доступ к российским сервисам, а также позволить ставить приложения, которых нет в Google Play и Google TV. При этом нововведение не означает, что владельцы телевизоров обязаны пользоваться магазином. Это решение добровольно.

Из-за нововведения Минцифры скорректирует список программ, обязательных к установке в 2027 году. Предложения по изменению перечня ведомство представит до 1 марта 2027 года.

Ранее Ozon сообщил, что владельцы Android-устройств могут скачать приложения маркетплейса в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. Напомним, в августе Google Play удалил с платформы приложения Ozon.