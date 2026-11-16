Врач также посоветовала заменить обильное застолье легким фуршетом. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Новогоднюю ночь необязательно проводить за столом, пробуя одно блюдо за другим. Вместо привычного застолья можно устроить зимние развлечения, отправиться на прогулку или собраться с друзьями на свежем воздухе, предложила диетолог Римма Мойсенко. Об этом пишет «Абзац».

«Нужно придумать те активности, которые позволят человеку много двигаться и сделать для себя веселую, добрую атмосферу. Очень хорошо, если вместе с друзьями организовать активные мероприятия, пусть даже катание на санках или лыжах, потому что все парки будут открыты и будут принимать гостей», – пояснила Мойсенко.

Кроме того, можно собраться за городом и устроить на свежем воздухе разные зимние развлечения. Врач также посоветовала заменить обильное застолье легким фуршетом. На стол можно поставить фруктовые, овощные и мясные нарезки, чтобы гости могли перекусить, не переедая.

При этом полностью отказываться от ужина не стоит. Мойсенко рекомендует поесть за три-четыре часа до полуночи, чтобы в новогоднюю ночь не набрасываться на еду из-за сильного голода.

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