15 подозреваемых в диверсиях на железных дорогах задержали в Польше Фото: REUTERS.

В Польше с момента запуска масштабной операции «ТОР» по охране железнодорожной инфраструктуры задержаны 15 человек, подозреваемых в диверсиях и саботаже. Совместные патрульные мероприятия полиции, службы охраны железных дорог (SOK) и армии продолжаются год после взрыва на путях в мазовецком селе Мика 15 ноября прошлого года. По данным радиостанции RMF FM, сворачивать операцию власти не планируют.

Всего за прошедший год правоохранители и спецслужбы возбудили 13 дел по фактам возможного саботажа на транспорте. На данный момент факт умышленной диверсии официально подтвержден по четырем эпизодам: взрыв путей в Мике, обрыв контактной сети и установка металлических элементов на рельсах в селе Голубь Люблинского воеводства, а также задержание в Нижней Силезии гражданина РФ, фотографировавшего железнодорожные объекты.

Операция выявила диверсии, 18 общеуголовных преступлений и два правонарушения, задержав 11 человек. Среди таких происшествий числятся ложное минирование станции, самовольный перевод стрелки, обстрел вагона и обнаружение трех патронов 7,62 мм на рельса

Основная нагрузка легла на полицию (почти 265 тысяч задействованных сотрудников), более 130 тысяч патрульных выделила служба охраны железных дорог и еще около 90 тысяч — вооруженные силы.

Напомним, взрывы путей в Мике произошли из-за падения одной или двух украинских ракет С-300, которые отклонились от курса.