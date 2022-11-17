WP: взрывы в Польше произошли из-за падения одной или двух украинских ракет С-300

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Взрывы в Польше в минувший вторник, 15 ноября, произошли из-за падения одной или двух ракет С-300, выпушенных из Украины. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Как сказано в заявлении издания, которое ссылается на источник, взрывы в Польше были вызваны «одной или, возможно, двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса».

Напомним, в минувшую среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» (G7), а также нескольких стран – членов НАТО собрали экстренное совещание на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как заявил по итогам этой встречи президент США Джо Байден, предварительные данные оспаривают сообщения, утверждающие, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Глава Белого дома отметил, что такое маловероятно с точки зрения траектории.

Минобороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше, указав на то, что российские военные наносили удары на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы, а также сообщили о том, что обломки ракеты были однозначно идентифицированы российскими экспертами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 украинской армии.