Горсобрание Нарвы предупредило о рисках при закрытии границы с РФ. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Возможное закрытие эстонско-российской границы может серьезно ударить по работе местных предприятий в Нарве и поставить под угрозу сохранение рабочих мест. Такое заявление сделал председатель Нарвского городского собрания Урбо Ваарманн.

Глава горсобрания заявил о необходимости согласовать такие меры с городом и предпринимателями еще до вступления в силу возможных ограничений. По его словам, в складывающейся ситуации местные власти рассчитывают на содействие со стороны Таллина.

«Мы ожидаем от правительства конкретной, финансово обеспеченной помощи пострадавшим компаниям, поддержки в создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций, а также долгосрочных решений коммунальных проблем жителей», — приводит слова Ваарманна газета Postimees.

Напомним, днем ранее, 15 ноября, министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что вопрос о закрытии границы с Россией будет вынесен на заседание кабинета министров, при этом ограничения могут носить как временный, так и постоянный характер. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна уточнил, что Таллин намерен закрыть все пограничные переходы на границе с РФ уже с 1 декабря.