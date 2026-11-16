Медведев оценил совокупный ущерб, нанесенный Западом зависимым странам Фото: REUTERS.

Совокупный ущерб, который страны Запада нанесли зависимым государствам, превышает квадриллион долларов. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Столетия варварской эксплуатации природных и человеческих ресурсов, насильственного передела территорий... Эксперты некоторые называют умопомрачительную сумму — более квадриллиона долларов США — таков совокупный ущерб, который нанесли западные страны в результате этой эксплуатации», — сказал он на заседании генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

Как писал сайт KP.RU, политик также отметил, что ряд государств, включая Соединенные Штаты, предпринимает все возможные шаги для сохранения и дальнейшего расширения неоколониальной эксплуатации остального мира. По оценке Медведева, многие западные страны беззастенчиво вмешиваются в избирательные процессы других государств и пытаются навязать свою волю суверенным странам.