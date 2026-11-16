Депардье признал вину по делу об изнасиловании и извинился перед жертвами Фото: REUTERS.

Французский актер Жерар Депардье признал вину по делу об изнасиловании, а также извинился перед жертвами. Об этом сообщает BFMTV.

Кроме того, Депардье официально отказался от апелляции по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

«Правосудие вынесло решение. Я признан виновным. Я слышу это и принимаю данный приговор», - заявил актер, принося «глубокие и искренние извинения» тем, кто «мог пострадать».

Актер утверждает, что у него «никогда не было намерения причинить боль женщинам», с которыми он сталкивался. Напомним, в суде первой инстанции он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно за насильственные действия, совершенные на съемочной площадке в 2021 году. Этот приговор становится окончательным.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Сети появились кадры предполагаемых сексуальных домогательств французского актера к молодой женщине на съемочной площадке.