Снимки такого улова, уже получившего в соцсетях прозвище «рыбы-зомби», активно распространяются в странах региона

Экологическая катастрофа, способная затронуть судьбу более 60 миллионов человек, угрожает бассейну крупнейшей реки Индокитая — Меконга, протекающей по территории Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Об этом пишет South China Morning Post.

Тревогу забили в Таиланде, где рыбаки все чаще вылавливают сомов с тяжелыми поражениями тела. Рыба покрыта язвами, волдырями и наростами, а ее плавники изменили цвет. Снимки такого улова, уже получившего в соцсетях прозвище «рыбы-зомби», активно распространяются в странах региона.

Эксперты связывают происходящее с работой горнодобывающих предприятий в верховьях Меконга, где растет концентрация тяжелых металлов и мышьяка. Это критично для Таиланда, поскольку эта река важна для сельского хозяйства и водоснабжения.

По оценке эколога Аомбун Тхипсуна, первые случаи поимки изувеченных сомов отмечались еще в начале 2020-х годов. В период с 2024 по 2026 год загрязнение усилилось настолько, что концентрация мышьяка в реке стала превышать допустимую норму в три-четыре раза.

Специалисты опасаются, что без принятия срочных мер регион может столкнуться с бедствием, сопоставимым с кризисом в Бангладеш конца XX века. В 1980-х в регионе пробурили тысячи колодцев для питьевой воды, но из-за ошибок в строительстве мышьяк попал в водоносные горизонты. Более 70 млн человек оказались под угрозой, и последствия заражения до сих пор не устранены.

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