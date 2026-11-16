Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости заставить бывшие колониальные державы возместить нанесённый ущерб их жертвам. Об этом он заявил в понедельник в ходе выступления на пленарном заседании генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

Он вновь подчеркнул, что преступления колониальной эпохи не имеют срока давности. Отдельно Медведев указал внимание на то, что совокупный ущерб, нанесённый странами Запада зависимым государствам, составляет более одного квадриллиона долларов.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026) Медведев уже поднимал тему колониальных репараций. Тогда он предлагал закрепить колониализм как отдельное преступление против человечности и призывал потребовать от стран Запада компенсации за «колоссальный ущерб» от колониальных и неоколониальных практик, начиная со времён Великих географических открытий.