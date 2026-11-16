Песков: Эстония строит с РФ «стены», но они не приносят ничего хорошего авторам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Инициативы Эстонии закрыть границы с Россией не принесут государству ничего хорошего. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По словам представителя Кремля, Эстония строит на границе с Россией «стену», однако история показывает, что такие стены не приносят ничего хорошего их авторам.

«Эстония строит «стену». Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили», - сказал Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство Эстонии планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. По словам главы МИД Маргус Цахкна, причина заключается в инциденте на одном из оборонных предприятий.

В причастности к нему Эстония обвинила Москву без каких-либо доказательств. Пресс-секретарь президента РФ назвал абсолютно голословными обвинения в адрес России в каких-либо диверсиях.