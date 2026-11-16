Песков: Россия не хочет временного перемирия, а желает мира на столетия вперед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россия не намерена давать киевскому режиму передышку, чтобы тот мог "подзалечить раны". Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва не хочет временного перемирия, а желает мира на столетия вперед. Поэтому, как отметил Песков, специальная военная операция продолжается, и переговорный процесс должен привести к миру.

«Что касается корреляции с мирным процессом, мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что переговорный трек - это то, что должно привести все стороны конфликта на Украине к миру.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ведет предметные переговоры с США по украинскому урегулированию, учитывая реальную обстановку на поле боя.