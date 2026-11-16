Истерия Запада продолжается: ЕС выкатил новые предложения по санкциям Фото: REUTERS.

Европейский союз готовится к введению дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщило издание EUobserver. Отмечается, что истерия Запада продолжается.

Стали известны масштабы санкций, которые готовится принять ЕС. Оказалось, что 16 ноября в Брюсселе министры иностранных дел ЕС примут решение против России. Под визовые ограничение и заморозку активов попадут 137 человек и десятки банков, а также представители СМИ. Не исключено, что Европарламент может принять 22-й пакет санкций против России в декабре, включая ограничения на экспорт дизельного топлива.

Ранее KP.RU рассказал, что санкции больше ударяют по тем, кто их вводит, а не экономике России. Она отлично адаптировалась и продолжает развиваться. А последние санкции Запада в отношении повышения пошлин защитили отечественного производителя, так считают в МИД РФ.