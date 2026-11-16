Михаил Полторанин. Фото: Global Look Press\Viktor Chernov

Бывший министр печати РФ, бывший зампред правительства Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его сына Константина.

"Отца не стало сегодня днем. В последнее время он тяжело болел", - сообщил Константин Полторанин.

Полторанин родился 22 ноября 1939 года в Лениногорске Казахской ССР. Он занимал должность министра печати и массовой информации, а также был заместителем председателя правительства РФ. Кроме того, он возглавлял специальную комиссию по архивам при президенте России и был народным депутатом СССР.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти литературоведа, фольклориста и профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгия Левинтона. Ему было 77 лет. О дате и месте прощания с ученым станет известно позднее.

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