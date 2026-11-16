Telegraph: Макрон не умеет признавать ошибки из-за бабушки и жены Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за неспособности признавать ошибки и излишней самоуверенности пришел к политическому краху. Такой вывод сделала автор новой биографии французского лидера Кэтрин Най, на которую ссылается британская газета The Telegraph.

Определяющее влияние на формирование характера Макрона оказала его бабушка (ред. - по материнской линии Жермен Ногезили или Манетт, как ее называли в семье, она умерла в 2013 году), стремившаяся слепить из внука «шедевр» и фактически изолировавшая его в юности от общения со сверстниками.

В книге приводится эпизод, когда в 14-летнем возрасте будущий президент завязал отношения с девочкой-одноклассницей: узнав об этом, бабушка выставила его вещи на лестничную площадку и отправила обратно к родителям, после чего подросток пообещал «больше не смотреть на девочек». Сам политик впоследствии признавался: «Я до сих пор живу духом своей бабушки».

Второй ключевой фигурой в его жизни автор биографии называет супругу Брижит, которая была его школьной учительницей. Роман, начавшийся в годы учебы, изолировал Макрона от семьи. Жена была его единственным критиком, но их отношения с юности были особенными. На вопрос о детях Макрон ответил: «Нет, ты должна заботиться только обо мне».

По мнению Най, такой жизненный путь сформировал у президента абсолютную уверенность в собственной непогрешимости, что напрямую отразилось на его стиле управления страной и привело к серьезным политическим просчетам.

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