Южная Африка борется с высоким уровнем насильственных преступлений, включая убийства банд. Фото: Chen Wei/XinHua/Global Look Press

Полиция ЮАР расследует убийство 17 человек в двух перестрелках в воскресенье вечером. Об этом говорится в сообщении от BBC.

Восемь человек застрелены в микроавтобусе в Квазулу-Натале, девять — в хижине на западе Претории. Полиция считает инциденты не связанными, мотив не установлен.

Южная Африка борется с высоким уровнем насильственных преступлений, включая убийства банд. В стране один из самых высоких мировых показателей убийств. Полиция отреагировала на сообщения о стрельбе в Питермарицбурге, провинция Квазулу-Натал, и обнаружила белый семиместный автомобиль с пулевыми отверстиями.

Служба уже приступила к розыску подозреваемых. Правоохранительные органы начали с допроса местных жителей. Отмечается, что это не первый случай массовой стрельбы в этом районе. В январе пять мужчин были застрелены средь бела дня возле местного магазина.

Ранее KP.RU рассказал, что и в США довольно высокий уровень преступности. Отмечается, что происходящее в Чикаго привлекло внимание президента США Дональда Трампа, он выступил с обращением.