У берегов Болгарии затонуло грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали Фото: REUTERS.

Грузовое судно Betul 8, следовавшее под флагом Сомали, потерпело бедствие в акватории Черного моря недалеко от болгарского побережья. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Болгарии, сигнал SOS поступил в Морской спасательно-координационный центр в Варне в 09:15 по местному времени.

По неподтвержденным данным, сухогруз уже затонул. Однако, по информации портала maritime.ru, членам экипажа удалось вовремя эвакуироваться на спасательные плоты.

В момент подачи сигнала бедствия корабль находился примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра. На борту судна находились 12 членов экипажа. Известно, что сухогруз направлялся из румынского порта Тулча в Египет и перевозил партию насыпной пшеницы.

К месту происшествия были оперативно направлены четыре корабля Противоминной военно-морской группы Черного моря — два болгарских, один румынский и один турецкий. Координацию их действий осуществляет Главное управление аварийно-спасательной деятельности Исполнительного агентства «Морская администрация». Кроме того, к поисково-спасательной операции подключились военно-воздушные силы: два вертолета Cougar и штурмовик Су-25.

Накануне в Ормузском проливе танкер попал под обстрел, что вызвало пожар в машинном отделении. Масштаб повреждений и экологические последствия пока неизвестны.