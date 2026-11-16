МИД РФ: страны Запада активно противостоят предложениям России в ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Представители Запада активно противодействуют инициативам России в Организации Объединённых Наций. Об этом сообщил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Сопротивление оказывается, сопротивление очень сильное, в том числе в последнее время стали очень усиленно наши западные коллеги продвигать позицию о том, что Россия в принципе недостойна выступать ни с какими инициативами», — отмечается в сообщении от представителя российского дипведомства. Лукьянцев отметил, что это прямо противоречит принципу, закрепленному в Уставе ООН.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле подчеркивают — высказывания Запада не побуждают к мирному урегулированию конфликта на Украине. Европа продолжает попытки давить на Россию и говорит о дальнейшей поддержке Киева.