Одной из возможных причин усиленного потоотделения врач назвал прием некоторых лекарств. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Повышенное потоотделение не всегда объясняется жаркой погодой, физической нагрузкой или стрессом. Эндокринолог-диетолог Владимир Майоров рассказал о трех неочевидных причинах внезапной потливости. Об этом пишет Lenta.ru.

«При диабете, резких колебаниях сахара или гипогликемии организм может реагировать холодным потом, дрожью, сердцебиением, слабостью и тревогой. Такая потливость часто появляется внезапно и может сопровождаться чувством голода, головокружением или ватностью», – отметил доктор.

Одной из возможных причин усиленного потоотделения врач назвал прием некоторых лекарств. В частности, такую реакцию могут вызывать антидепрессанты, антипсихотики и инсулин. Если потливость появилась после начала приема нового препарата или изменения дозировки, стоит обсудить это с лечащим врачом, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

Еще одним фактором может стать гипертиреоз. Из-за этого ускоряется обмен веществ, человеку становится тяжелее переносить жару, а потоотделение усиливается. Среди других возможных признаков – снижение веса без изменения привычного питания, учащенное сердцебиение, раздражительность и дрожь.

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