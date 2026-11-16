ЕС ввел санкции против бывшего мужа Орбакайте Байсарова Фото: REUTERS.

Евросоюз официально объявил о расширении ограничительных мер против России, включив в обновленные санкционные списки в общей сложности 145 физических и юридических лиц. В санкционный перечень попал бывший муж певицы Кристины Орбакайте, бизнесмен Руслан Байсаров.

Кроме того, ограничения ЕС коснулись сына председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, предпринимателя Сергея Матвиенко.

Основной удар пакета направлен на энергетический и финансовый сектора. Под европейские санкции попали более 40 российских банков, расчетная платформа «Юмани», а также ведущие нефтеперерабатывающие заводы страны. В черный список внесли Московский, Омский, Киришский, Хабаровский и Саратовский НПЗ, предприятия «Газпром нефтехим Салават», «ТАИФ-НК», «ННК-ойл», «Орскнефтеоргсинтез», Ильский и Новошахтинский заводы, а также крупномасштабные промышленные и ресурсные проекты «Русхимальянс» и «Русгаздобыча».