INA: В Ираке заблокировали Telegram Фото: REUTERS.

На территории Ирака введена полная блокировка мессенджера Telegram. Как передает информационное агентство INA, решение об ограничении доступа к платформе было принято властями в целях защиты национальной безопасности.

Накануне Управление общественной безопасности Иордании также заблокировало работу Telegram по всей стране. Поводом для этого стало распространение через мессенджер материалов экстремистского и радикального толка, а также использование платформы для совершения киберпреступлений, создающих угрозу безопасности государства.

Напомним, в России к Telegram также неоднократно предъявлялись претензии со стороны надзорных и правоохранительных ведомств. Роскомнадзор замедлил работу мессенджера из-за отказа удалять запрещенный контент и группы по запросу властей. В МВД России отмечали, что администрация платформы отказывается взаимодействовать с правоохранительными органами в вопросах противодействия наркопропаганде.